Антонов: США давно нарушают центральные положения ДСНВ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов в официальном Telegram-канале дипведомства заявил, что Вашингтон на протяжении многих лет нарушает основные принципы договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Дипломат отметил, что американское руководство в нарушение условий соглашения выводит различную технику и баллистические ракеты из под действия ДСНВ, например, установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики.

Невозможно оспаривать и тот факт, что Вашингтон многие годы существенным образом нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ. Следуя несогласованной с Россией процедуре, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи. Более сотни из них нелегитимно выведены из-под засчета по ДСНВ, — сказал Антонов.

Он отметил, что российские инспекторы не получают возможность удостовериться в результатах проведенного «переоборудования». Он назвал приостановку ДСНВ «единственно верным решением в сложившихся обстоятельствах».

Полковник США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom ранее заявил, что Вашингтону следует прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его объявления о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы избежать ядерной войны.