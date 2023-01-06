Антонов: США будут бороться с Россией до последнего украинца

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отказ от прекращения огня на Украине означает, что США настроены вести боевые действия с Россией «до последнего украинца». Дипломат указал на то, что в США предложение восприняли как «попытку взять передышку», передает его слова Telegram-канал посольства России в США.

Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют «попыткой взять передышку». Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует, — сказал Антонов.

Большинство западных стран отнеслись негативно к предложению прекратить огонь на Рождество.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее заявил, что президент США Джо Байден подтвердил, что Запад воюет с Россией с помощью Украины. Так парламентарий прокомментировал слова хозяина Белого дома, который призвал усилить западную поддержку Украине поставками военной техникой для противостояния России. Подписчики согласились с мнением политика и добавили, что не следует больше вести переговоры с представителями США.