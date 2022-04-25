Антонов рассказал, чем грозит отъезд российских дипломатов из США

Отъезд до 30 июня российских дипломатов из США нанесёт серьёзный удар по работе дипмиссии РФ в Соединённых Штатах. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, США в действительности не готовы рассматривать кандидатуры российских дипломатов на замену высылаемым из страны.

Действительно, для нас это будет большой удар. 28 человек — это и дипломаты, и административно-технический состав. Трудно себе даже представить, что будет после 30 июня, — сказал он.

Дипломат также отметил, что американская сторона даже не рассматривают российские предложения относительно решения вопросов, касающихся выдачи виз.

Мы дали множество предложений нашим коллегам для того, чтобы совершить обмен визами, что позволило бы улучшить ситуацию у моего коллеги — американского посла в России Джона Салливана. Однако американцы в последнее время вообще никак не рассматривают никакие наши предложения, и трудно представить, что будет дальше, — указал Антонов.

В конце февраля США обвинили в шпионаже и решили выслать 12 российских дипломатов, они вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву. Отмечается, что всего страну покинули около 50 человек. Для этих целей был организован специальный вывозной рейс. Россия, в свою очередь, выслала 12 американских дипломатов в ответ на аналогичный шаг США.

В начале февраля Антонов заявил, что до 30 июня из США должны уехать ещё 28 российских дипломатов. Когда российского посла спросили о возможном разрыве дипломатических отношений, он ответил, что этот вопрос находится в компетенции президента. Но для налаживания связей представительства РФ в США будут работать «до последнего дипломата». Антонов пообещал сделать всё для того, чтобы отстоять интересы России, пытаясь при этом нормализовать отношения двух стран.