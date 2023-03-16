Антонов раскрыл, какой шаг США Россия расценит как объявление войны Антонов: атака на самолет РФ в нейтральном пространстве будет считаться объявлением войны

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что умышленное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве Россия расценит как объявление войны ядерной державе, передает ТАСС. Так дипломат отреагировал на призывы американского сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма, сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты в случае их сближения с военно-воздушной техникой США.

Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе, — сказал Антонов.

Он повторил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что российские истребители в контакт не вступали с американским дроном-разведчиком, который проводил наблюдательную миссию вблизи Крыма.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел 14 марта. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.