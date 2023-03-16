Антонов осудил призыв США к отказу от импорта ядерных реакторов из РФ

Фото: Li Zhenbei / XinHua / Global Look Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призыв Минэнерго США к отказу от импорта ядерных реакторов из России являются проявлением нечистоплотной конкуренции, сообщает ТАСС. Так дипломат прокомментировал слова обозревателя американского издания The Hill Дженнифер Грэнхолм, которая заявила, что Россия якобы пренебрегает ядерной безопасностью. Российский посол отметил, что журналистка «перевернула все с ног на голову».

Впрочем, посыл такой риторики понятен и ребенку. Налицо попытка выставить Россию виновной во всех грехах, чтобы указать — закупать ее атомные технологии нельзя. Дескать, единственно верное решение — перейти на сотрудничество с американцами. Что это, если не бессовестное проявление нечистоплотной конкуренции? — сказал Антонов.

Он добавил, что американка пытается добавлять драматизма, чтобы «тронуть сердца читателей».

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не обладает полномочиями для исключения России из работы МАГАТЭ. Он добавил, что некоторые страны выступают за исключение Москвы из работы агентства из-за происходящего на Украине. По его словам, для этого существуют процедуры. Он при этом призвал работать с возникающими «трениями» на фоне конфликта на Украине. Он подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает контактировать с соответствующими странами в целях устранения разногласий.