Антонов объяснил, почему США проигнорировали освобождение Марьинки Антонов: США боятся признать успех России в освобождении Марьинки

Фото: МО РФ

Американская администрация не может не видеть успехов ВС РФ, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, которые цитирует пресс-служба российского диппредставительства, американским чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, поэтому они намеренно игнорируют его.

Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные «победы», — резюмировал дипломат.

Также Антонов выразил негодование по поводу нового пакета военного помощи, который США выделяют Киеву. Посол отметил, что это «кровавый новогодний подарок», который в очередной раз демонстрирует поддержку стратегии ведения войны «до последнего украинца».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что финансовая поддержка Украины не имеет смысла. По его словам, тех денег, о которых сейчас идут споры в конгрессе, в любом случае не хватит для того, чтобы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Даже в Вашингтоне уже обратили внимание на недостаточные результаты, достигнутые предыдущими пакетами помощи Украине, заключил аналитик.