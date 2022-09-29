Антонов обвинил США в провокации столкновения ядерных держав Посол Антонов: США подталкивают ситуацию к столкновению ядерных держав

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтон оказался прямо вовлечен в конфликт на стороне Украины. Доказательством тому, по мнению дипломата, служит открытое наращивание поставок Киеву смертоносного вооружения. По словам Антонова, в настоящее время у него имеется ощущение, как будто «Россию испытывают на прочность». Об этом он написал в статье для журнала National Interest.

Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями, — написал Антонов.

Он также назвал «очевидным фактом» прямую вовлеченность Штатов в военные действия на стороне Украины. По мнению посла, это подтверждает наращивание поставок летального оружия и обеспечение командования ВСУ разведданными. Также он отметил совместное планирование операций против ВС РФ и обучение украинцев воинскому мастерству на технике вооруженных сил НАТО.

Антонов подчеркнул, что РФ готова защищать одинаково все свои территории, включая Крым и те земли, которые «могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления».

При этом США, по словам дипломата, якобы запугивают собственную и мировую общественность мнимыми «ядерными угрозами» со стороны РФ. Антонов сообщил, что подобная риторика «искажает смысл сказанного российским руководством» и подталкивает ситуацию к «столкновению крупнейших ядерных держав», которое может окончиться непредсказуемо.

Он также предупредил, что любое применение оппонентами ядерных сил может перерасти из локального конфликта в глобальную катастрофу. При этом посол выразил надежду, что Россия и США еще не подошли к порогу срыва в пропасть ядерного конфликта и призвал Вашингтон «прекратить угрозы» в адрес Москвы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.