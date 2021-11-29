Антонов назвал лукавым заявление Госдепа по отъезду дипломатов из США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. Ограничение срока пребывания дипломатов тремя годами не было ответом на инициативу Москвы, как лукаво рассказали в Госдепе, отмечается на странице посольства в Facebook.

По требованию Госдепа 27 российских дипломатов должны покинуть США 30 января 2022 года. Официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер ранее утверждала, что у них вышел трёхлетний срок пребывания в стране, который изначально якобы установили в России.

В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот, — подчеркнул Антонов.

Он пояснил, что трёхлетний лимит длительных командировок для сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне в декабре 2020 года установил именно Госдепартамент. Более того, для других диппредставительств предусмотрен пятилетний период пребывания в США. По мнению Антонова, не выдерживает критики и утверждение Портер, что отъезд российских дипломатов нельзя расценивать как высылку.

Нам было чётко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идёт о фактическом выдворении, — считает Антонов.

Ранее стало известно, что отъезд на родину группы российских дипломатов не является высылкой, заявила Джалина Портер. По её словам, Москва может прислать в Вашингтон на их место столько же дипломатов. Она добавила, что Москва установила для американских дипломатов срок первоначального пребывания три года. Примерно год назад Вашингтон предупредил Россию, что её дипломаты «будут подчиняться тем же правилам».