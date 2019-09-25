Кабмин Украины назначил бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко заместителем главы МВД страны Арсена Авакова.
Должность первого замминистра занял Сергей Яровой, сообщил в своём Facebook депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Он также уточнил, что новым руководителем Национальной полиции стал генерал Игорь Клименко.
Как сообщал News.ru, 29 августа Алексей Гончарук представил Верховной раде состав своего кабинета министров. Глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. Украинский премьер назвал сложным решение оставить Авакова руководить министерством.