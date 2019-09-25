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Победителем в номинации «Интервью в прямом эфире» телевизионной премии «Эмми» стала беседа телеканала CNN с архиепископом Нью-Йорка Тимоти Доланом.

В этой же номинации на победу претендовало интервью президента России Владимира Путина журналисту Fox News Крису Уоллерсу, передаёт «Интерфакс». Как ранее писал News.ru, беседа президента РФ с корреспондентом американского телеканала...