«Антигейский» закон вынесут на референдум в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних необходимо вынести на референдум. Политик опубликовал видео на своей странице в Facebook, где рассказал о необходимости провести голосование.

Когда давление на нашу родину настолько велико, только воля народа может защитить Венгрию, — заявил политик.

В ходе референдума будут решаться пять вопросов по ЛГБТ-тематике, в том числе о том, нужно ли детям знакомиться с контентом, который влияет на сексуальную ориентацию, а также должны ли несовершеннолетние получить доступ к информации о смене пола.

Так называемый антигейский закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, вступил в силу в Венгрии 8 июля. Теперь нельзя показывать гомосексуальные и трансгендерные отношения в школьной программе, а также в передачах для детей. За некоторое время до этого однополым парам было запрещено усыновлять детей в стране.

В Еврокомиссии решили судиться с Венгрией из-за закона об ЛГБТ. Это произойдёт, если власти страны не смогут ответить на претензии комиссии. В Будапеште заявили, что юридическая процедура, которую начали в ЕС из-за «антигейского закона», является легализованным хулиганством. Орбан подчеркнул, что такая позиция постыдна.