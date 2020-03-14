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Антарктида осталась единственным континентом планеты, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. В остальном мире численность заражённых приблизилась к 150 тысячам, сообщает американский университет Джона Хопкинса.

Антарктида считается международной территорией и не имеет постоянного населения. Жителями материка являются вахтовые сотрудники научных станций, численность которых варьируется от тысячи до четырёх тысяч в разные времена года.

Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Государства закрывают границы, мировая экономика падает. От инфекции погибли 5,5 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.

В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.