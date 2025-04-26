Ансамбль из РФ сорвал овации в штаб-квартире ООН благодаря советским песням Гнесинский ансамбль исполнил песни военных лет в штаб-квартире ООН в Женеве

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Концерт Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки Altro Coro

Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro под руководством Александра Рыжинского выступил с концертом во Дворце Наций в Женеве, передает ТАСС. В главном зале европейской штаб-квартиры ООН, известном своим внушительным лепным потолком, прозвучали бессмертные песни военных лет.

Мероприятие, организованное постоянным представительством РФ при ООН при поддержке Русского дома в Риме, собрало аншлаг. Среди 750 зрителей присутствовали дипломаты из России, стран СНГ и КНДР, а также представители швейцарской общественности и сотрудники международных организаций.

В программе прозвучали песни «Синий платочек», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка» и многие другие. По окончании концерта зал аплодировал стоя несколько минут. Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов подчеркнул важность мероприятия.

В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне необходимо донести правду об этой войне, рассказать объективно о том, что было на самом деле, — резюмировал дипломат.

Ранее правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.