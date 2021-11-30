Аноним заплатил 650 000 долларов за виртуальную яхту в метавселенной

Анонимным пользователем в метавселенной The Sandbox была приобретена виртуальная яхта, её цена составила 650 тысяч долларов. Цена в игровой валюте составила 149 ETH (эфиров). Она стала самым дорогим предметом, когда-либо проданным на платформе, пишет Business Insider.

Как сообщает издание, яхта Metaflower Super Mega Yacht описывается как «ультрароскошная мегаяхта», на которой имеется две вертолётные площадки, джакузи и другие люксовые удобства. Кроме того, там также есть три палубы для развлечения гостей. Информации о том, кто стал её обладателем, нет. Цена на виртуальную яхту при этом составила 650 тысяч долларов или 149 ETH — виртуальной валюты.

Компания Republic Realm разработала данную линейку роскошных NFT-активов The Fantasy Collection, которые были созданы специально для платформы The Sandbox или «Песочницы». Она представляет собой виртуальный мир, в котором игроки создают виртуальные предметы и монетизируют свой игровой опыт на блокчейне Ethereum. Кроме того, как говорится в официальном документе, пользователи могут разрабатывать самостоятельно цифровые активы, такие как NFT, и загружать их на рынок. Владельцы основного служебного токена платформы sand могут участвовать в её управлении через децентрализованную автономную организацию, или DAO.

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