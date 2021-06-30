Аномальная жара в Канаде унесла жизни более ста человек. В основном, это пожилые люди, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию провинции Британская Колумбия, где зафиксированы летальные исходы.

Вся информация о гибели людей поступила за двое суток. Сообщения о внезапной смерти людей поступили из Ванкувера, Барнаби и Суррея. Полиция предполагает, что смерти этих людей связаны с аномально высокой температурой воздуха.

Высокие температурные значения пришлись на 27 и 28 июня. В городе Литтон в 150 км от Ванкувера 28 июня температура воздуха достигла 47,9 градуса, а 29 июня этот рекорд был обновлён до 49 градусов выше нуля.

В понедельник, 28 июня, в провинциях Альберта, Британская Колумбия, ряде районов провинции Саскачеван, в южных частях арктических территорий страны — Юкона и Северо-Западных территорий жара достигала 40–45 градусов выше нуля. В отдельных районах жара начала спадать 29 июня, но в ряде мест аномальные температуры продержатся ещё долго.

Власти вышеуказанных регионов объявили предупреждения для населения. Как правило, в такую погоду наибольшей опасности подвергаются люди с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, одинокие люди и горожане, которые много времени проводят в помещениях без кондиционера.

Медики рекомендуют людям как можно меньше времени проводить на улице, пить больше воды, обязательно носить головные уборы.

Как сообщалось ранее, в Москве, где больше недели держалась аномальная жара, прошёл дождь. Из-за подтоплений в метро закрыли несколько станций, а на улицах были люди, которые плавали в затопившей улицы воде.