Анкара заявила о готовности РФ к ее посредничеству в переговорах с Украиной

Россия не отказывается полностью от переговоров с Украиной при посредничестве Турции, заявил глава её МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT. По его словам, на настоящий момент переговоры по данному вопросу продолжаются, обе стороны могут согласиться принять помощь Анкары.

Турция намерена обсудить в ближайшее время с РФ возможность участия Анкары в снижении напряжённости в отношениях между Киевом и Москвой, — заявил Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что Украина положительно отреагировала на подобную инициативу Турции. При этом Россия также «не закрывает двери» к участию в такой встрече. Помимо этого Чавушоглу призвал не усугублять ситуацию дезинформацией и голословными обвинениями.

Заявления Запада о том, что РФ якобы вторгнется на Украину, приводят только к росту паники и ухудшению там экономической обстановки, — отметил министр.

Ранее источник заявил РИА Новости, что в Турции рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в феврале. По его данным, встреча может состояться 14 числа.

До этого официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о готовящемся визите российского президента Владимира Путина в Турцию. Он добавил, что Турция будет рада принять у себя президентов России и Украины в случае, если Москва даст положительный ответ. Киев, как утверждает Калын, на это своё согласие уже дал.