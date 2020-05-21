Анкара пригрозила силам Хафтара в Ливии

https://static.news.ru/photo/9a4fb1a4-9b56-11ea-b29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция применит силу против Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара в случае малейшей угрозы ущерба интересам Анкары в Ливии, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Хами Аксой.

Он подчеркнул, что Хафтар и его сторонники пытаются обострить конфликт в африканской стране. Если силы самопровозглашённого фельдмаршала попытаются препятствовать интересам Анкары и нападать на турецкие силы, то последствия «будут серьёзными», передаёт Yeni Safak.

Как писал NEWS.ru, ситуацию с возобновлением боёв в Ливии обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры двух стран высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений и отметили необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога.