Анкара попросила «третьи страны» не вмешиваться в её отношения с Баку

Анкара и Баку имеют полное право развивать и укреплять двусторонние отношения во всех сферах, и это их суверенное право. Об этом заявили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее президенты Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзнических отношениях в городе Шуша, передаёт Sputnik Азербайджан.

Укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией не направлено против третьих стран, а напротив, является гарантом стабильности и безопасности в регионе, — говорится в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой, которые прошли 29 сентября в Сочи, подчеркнул необходимость компромиссных решений по делимитации армяно-азербайджанской границы и по развитию транспортной инфраструктуры.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.