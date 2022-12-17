Анкара обвинила Афины в попытке перехвата турецких самолетов

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Военно-воздушные силы Турции

Вооруженные силы Греции пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО, заявило Министерство национальной обороны Турции в Twitter. В ведомстве отметили, что самолеты не пересекали воздушное пространство Греции.

Миссию НАТО NEXUS ACE, которая проходила в международном воздушном пространстве, пытались перехватить самолеты, принадлежащие Греции, но необходимый ответ был дан самолетами наших ВВС, и миссия НАТО была успешно завершена, — говорится в сообщении.

5 сентября турецкие СМИ сообщали, что Греция пыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. Афины усилили агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. С 15 августа было зафиксировано 14 инцидентов подобного толка. С середины августа также было отмечено 14 случаев с преследованием патрульных самолетов турецких ВВС со стороны Греции. Последний подобный случай произошел 1 сентября над островом Родос.

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о том, что война между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье очень вероятна, потому что конфликт назревал давно. По его мнению, Анкара не позволит себе потерять влияние в регионе Эгейского моря, где обнаружены крупные запасы нефти.