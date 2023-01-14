Анкара не будет присоединяться к санкциям Запада против Москвы Власти Турции назвали принятые Западом меры против России неэффективными

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Ибрагим Калын

Западные санкции против России оказались неэффективными, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС. По его мнению, санкции не возымели ожидаемого на Западе эффекта благодаря «либо характеру российской экономики, либо способности народа России противостоять им». Калын подчеркнул, что Анкара не присоединится к антироссийским ограничениям, так как это нанесет вред самой Турции.

Мы хотим продолжать играть роль посредника между сторонами. Все, чего мы смогли добиться: зерновая сделка, обмен пленными, подходы в аспектах безопасности — все это произошло благодаря нашей позиции в отношении России,— сказал он.

Калын также отмечал, что Анкара будет продвигать идею о «локальных перемириях» на Украине. По его прогнозам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако уступки имеют место быть.

Ранее результаты опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg показали, что большинство жителей стран Евросоюза высказались за переговоры между Украиной и Россией. По данным опроса, на Кипре, в Португалии и Греции инициативу поддержали 91%, 89% и 88% опрошенных соответственно.