https://static.news.ru/photo/4344babc-24af-11ea-97a3-fa163e074e61_660.jpg С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Турции уверены, что введённые США санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400 не окажут влияния на страну, в том числе с экономической точки зрения. Речь идёт о подписанном ранее Трампом оборонном бюджете на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока страна не откажется от российских С-400.

Чем чаще Штаты используют санкции как инструмент давления на другие страны, тем меньшее влияние имеют эти ограничения, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп агентству Anadolu.

Тот факт, что Турция проводит независимую политику, подтверждается приобретением страной российских С-400, объяснил он.

Турция с самого начала входит в число участников проекта самолётов пятого поколения F-35, но американцы, по словам политика, не хотели отдавать истребители, за которые Турция заплатила.

Американские санкции не скажутся и на оборонном потенциале Турции, учитывая уровень развития оборонной промышленности страны, добавил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США.