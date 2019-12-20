В Турции уверены, что введённые США санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400 не окажут влияния на страну, в том числе с экономической точки зрения. Речь идёт о подписанном ранее Трампом оборонном бюджете на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока страна не откажется от российских С-400.
Чем чаще Штаты используют санкции как инструмент давления на другие страны, тем меньшее влияние имеют эти ограничения,
Тот факт, что Турция проводит независимую политику, подтверждается приобретением страной российских С-400, объяснил он.
Турция с самого начала входит в число участников проекта самолётов пятого поколения F-35, но американцы, по словам политика, не хотели отдавать истребители, за которые Турция заплатила.
Американские санкции не скажутся и на оборонном потенциале Турции, учитывая уровень развития оборонной промышленности страны, добавил политик.
Ранее NEWS.ru писал, что эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США.
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