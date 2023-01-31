Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО Чавушоглу: Анкара не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

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Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой он отметил, что речь идет прежде всего о заявке Стокгольма — Хельсинки могут получить одобрение, если подадут документы отдельно, передает РИА Новости.

Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится, — заявил Чавушоглу.

При этом глава турецкого МИД отметил, что с начала процесса относительно Финляндии Анкара высказывалась позитивно, однако НАТО хочет, чтобы Стокгольм и Хальсинки примкнули к Североатлантическому альянсу параллельно.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО заметно ухудшилось из-за инцидента напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана. Также на этой акции был сожжен манекен Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.