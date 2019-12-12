https://static.news.ru/photo/cc72b6ce-1ca6-11ea-abbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Z6869 Reinhard Kaufhold/Global Look Press

Министерство иностранных дел Турции заявило, что подготовка Вашингтоном пакета санкций в отношении Анкары является очередным проявлением неуважения к суверенитету страны, а также к решениям, которые касаются национальной безопасности.

Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Конгресс США «занять конструктивную позицию и действовать разумно», чтобы не нанести ущерба общим целям и договорённостям, отмечается в пресс-релизе.

Ülkemize Yaptırımlar Uygulanmasını Öngören Yasa Tasarısı S.R.2641’in Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde Kabulü Hk. https://t.co/bEUKkNjMPp — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 11, 2019

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности вывести американских военных с авиабазы Инджирлик в том случае, если Вашингтон введёт ограничительные меры за приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400, писал NEWS.ru.