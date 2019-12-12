Министерство иностранных дел Турции заявило, что подготовка Вашингтоном пакета санкций в отношении Анкары является очередным проявлением неуважения к суверенитету страны, а также к решениям, которые касаются национальной безопасности.
Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Конгресс США «занять конструктивную позицию и действовать разумно», чтобы не нанести ущерба общим целям и договорённостям, отмечается в пресс-релизе.
Ülkemize Yaptırımlar Uygulanmasını Öngören Yasa Tasarısı S.R.2641’in Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde Kabulü Hk. https://t.co/bEUKkNjMPp
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности вывести американских военных с авиабазы Инджирлик в том случае, если Вашингтон введёт ограничительные меры за приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400, писал NEWS.ru.