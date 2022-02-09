Англия прислала каски для батальонов территориальной обороны Украины

Украинские бойцы батальонов территориальной обороны, о которых известно, что они тренируются с деревянными автоматами, получат каски и бронежилеты из Великобритании. О поставке этого обмундирования силами ВВС Соединённого Королевства заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Груз с военно-технической помощью прибыл на Украину из Великобритании — военные припасы и снаряжение для сил территориальной обороны: пуленепробиваемые жилеты, каски и так далее, — заявил Резников.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание сил территориальной обороны (ТрО), численность которых в мирное время не будет превышать 10 тысяч военнослужащих, однако при необходимости их количество за малые сроки можно будет увеличить до нескольких сотен тысяч резервистов.

Ранее британское издание Daily Mail подняло на смех деревянные автоматы украинских военных, с которыми они были замечены на учениях. В издании обратили внимание, что оружие в руках резервистов ненастоящее, и иронично отметили, что с такой армией «шутки плохи».