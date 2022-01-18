Ангеле Меркель предложили новую работу

Генеральный секретарь ООН Атониу Гутерриш предложил бывшему канцеру Германии Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, приносящим пользу человечеству. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на осведомлённые источники в организации.

По информации источников, Гутерриш направил Меркель письмо с предложением. Ответа пока не последовала. При этом в организации полагают, что Меркель едва ли даст положительный ответ.

Глобальными общественными благами в ООН считаются глобальное здравоохранение, наука, обеспечение мира, защита природы и мировая экномика.

Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года. Она является первой женщиной на этом посту, и третьей по продолжительности правления в истории Германии.

Ранее сообщалось, что, уйдя в отставку, бывший канцлер Германии Ангела Меркель планирует написать автобиографию. В ней она расскажет о политических решениях. При этом в книге не будет описываться вся её жизнь, а лишь дана своя точка зрения на политические кризисы, произошедшие в период, когда она занимала руководящую должность