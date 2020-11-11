Анатолий Вассерман рассказал о перспективах Третьей мировой войны

https://static.news.ru/photo/0c822c58-241d-11eb-9e18-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Причинами, по которым в разных странах предрекают приближение глобальной войны, являются страх руководства этих государств и меркантильные интересы оружейных компаний. Такое мнение высказал политический эксперт Анатолий Вассерман, комментируя сообщение спецслужб Чехии о приближении Третьей мировой войны.

Думаю, дело именно в том, что сейчас они (европейские страны. — NEWS.ru) побаиваются. Но что касается причин для Третьей мировой, сам по себе технический прогресс войны порождает. Но вот сопутствующие ему социальные изменения в рыночном мире всегда идут по худшему из доступных сценариев, — цитирует «Царьград» Вассермана.

Он добавил, что по этой причине вряд ли можно заподозрить страны НАТО в наличии меркантильного интереса в распространении подобных прогнозов.

Могут быть заинтересованы в таком шуме разве что оружейные компании, но не политики этих стран в целом. Думаю, всё-таки главное в том, что они боятся, — заключил эксперт.

Как сообщал NEWS.ru, военная разведка Чехии ранее предсказала приближение Третьей мировой войны. По мнению чешских специалистов, на данный момент планета находится на первом этапе подготовки к глобальному конфликту, который может обернуться тотальным взаимоуничтожением.