«Аналогов нет»: на Украине заявили об испытаниях своей вакцины от СОVID-19

Испытания украинской вакцины против коронавируса начались в лаборатории польского Гданьска. Создали препарат учёные львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Украины, сообщает телеканал «Украина-24».

Руководитель института академик Андрей Сибирный отметил , что учёные синтезируют белки для вакцины в клетках дрожжей, поэтому препарату в мире аналогов нет.

Это наше ноу-хау. Белок — это полимер из аминокислот, а к боковым его группам ещё могут быть прикреплены остатки различных сахаров, — подчеркнул Сибирный.

Он добавил, что вакцина будет относительно дешёвой, поскольку используются гуманизированные дрожжи, которые быстро растут в простой среде. Выпускать вакцину собираются в виде таблеток или спрея. Главный упор сделан на втором варианте. Он дешевле в производстве и может стать эффективным против различных штаммов вируса.

Также львовские учёные разрабатывают инъекционную вакцину на основе очищенных белков вируса. Её пока испытывают на мышах.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса помогает организму «знакомиться» с вирусом и правильно на него реагировать. Об этом рассказала главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области Дарья Дёмина. Она также сообщила, что медотводы являются временными, а заболеть коронавирусом после вакцинации, по её словам, невозможно.