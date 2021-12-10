В 2022 году ожидается окончание пандемии COVID-19 и полное восстановление мировой экономики. Об этом заявили аналитики JPMorgan Chase Global Research, добавив, что к этому приведёт создание новых терапевтических средств. Их слова передаёт портал Axios.

2022 год станет годом полного глобального восстановления, конца глобальной пандемии и возвращения к нормальным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19 <…>. Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью, — заявил ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович.

Аналитики считают, что сoздание новых терапевтических средств и вакцин приведёт к восстановлению и возврaщению глобальной мобильности, а также высвобождению накопившегося спроса у пoтребителей.

При этом специалист предупредил инвесторов о возможных рисках в следующем году. Он отнёс к ним усиление геополитической напряжённости в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределённость по поводу уровня инфляции, а также нормализацию денежно-кредитной политики.

Ранее генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туризм восстановится не ранее 2023 года. Значительную роль в этом призвана сыграть вакцинация.