https://static.news.ru/photo/aa5cb7c4-1fc6-11ea-82d8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уортонская школа бизнеса (Wharton School of the University) в штате Пенсильвания и коммуникативное агентство VMLY&R составили «Рейтинг лучших стран — 2019». Согласно ему, самыми могущественными странами в мире за 2019 год стали США, Россия и Китай. Об этом сообщает американское издание U.S.News.
Масштабы России сложно представить. Это самая большая страна в мире по площади суши — почти вдвое больше Канады, второй по величине страны в мире, охватывает всю Северную Азию и большую часть Восточной Европы. Россия разделяет сухопутные границы с более чем дюжиной стран и морские границы с Японией и Соединёнными Штатами, — отметило издание.
Также могущественными государствами были названы Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея, отметило издание tj.sputniknews.ru.
Страны оценивались по нескольким признакам: экономическое и политическое лидерство, международные отношения и роль государства в них, а также военные силы. США возглавили рейтинг за счёт сильной экономики, огромного военного бюджета, борьбы с терроризмом и вкладом в НАТО. Россия и Китай также попали в лидеры за счёт военного бюджета. Германия, Великобритания, Франция и Япония — за участие в международной помощи и сильную экономику, отмечает издание.
Наименее влиятельными в этом рейтинге были названы Эстония, Литва, Латвия, Словения и Словакия — это страны с маленькой территорией и экономикой, пояснило издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России. Эксперты считают, что Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.