https://static.news.ru/photo/aa5cb7c4-1fc6-11ea-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уортонская школа бизнеса (Wharton School of the University) в штате Пенсильвания и коммуникативное агентство VMLY&R составили «Рейтинг лучших стран — 2019». Согласно ему, самыми могущественными странами в мире за 2019 год стали США, Россия и Китай. Об этом сообщает американское издание U.S.News.

Масштабы России сложно представить. Это самая большая страна в мире по площади суши — почти вдвое больше Канады, второй по величине страны в мире, охватывает всю Северную Азию и большую часть Восточной Европы. Россия разделяет сухопутные границы с более чем дюжиной стран и морские границы с Японией и Соединёнными Штатами, — отметило издание.

Также могущественными государствами были названы Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея, отметило издание tj.sputniknews.ru.

Most powerful countries, 2019:



1.USA

2.Russia

3.China

4.Germany

5.UK

6.France

7.Japan

8.Israel

9.Saudi Arabia

10.South Korea



12.Canada

15.Australia

16.Turkey

17.India

18. Italy

22.Pakistan

29.Egypt

30.Brazil



(U.S. News & World Report) — World Index (@theworldindex) December 15, 2019

Страны оценивались по нескольким признакам: экономическое и политическое лидерство, международные отношения и роль государства в них, а также военные силы. США возглавили рейтинг за счёт сильной экономики, огромного военного бюджета, борьбы с терроризмом и вкладом в НАТО. Россия и Китай также попали в лидеры за счёт военного бюджета. Германия, Великобритания, Франция и Япония — за участие в международной помощи и сильную экономику, отмечает издание.

Наименее влиятельными в этом рейтинге были названы Эстония, Литва, Латвия, Словения и Словакия — это страны с маленькой территорией и экономикой, пояснило издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России. Эксперты считают, что Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.