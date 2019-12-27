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Эксперты IT-компании Check Point сообщили о том, что новая «холодная война» начнётся в 2020 году. Основное противостояние будет проходить в Интернете. Об этом сообщили РИА Новости.

Новая холодная война произойдёт в онлайн-мире. Кибератаки будут всё чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странами, — процитировали текст исследования компании РИА Новости.

Аналитики уверены, что противостояние будет вестись за счёт крупных государств, которые смогут позволить вложить финансы в эту борьбу. Мировые лидеры будут стараться расширить своё влияние с помощью Интернета: увеличатся кибератаки на важные объекты. Специалисты подчёркивают, что будут атакованы, в первую очередь, разные важные инфраструктуры, особенно незащищённые, которые пользуются несовременными технологиями. В числе уязвимых инфраструктур аналитики приводят в пример коммунальные.

Также специалисты компании уверены в увеличении кибератак на сайты ведомств, органов власти и конкретных предприятий. Жертвами «холодной войны» станут и обычные жители. С помощью вредоносного ПО хакеры будут добывать личную и платёжную информацию из смартфонов и других устройств пользователей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Христианско-демократическом союзе Германии боятся возвращения к временам «холодной войны» в случае, если выяснится, что российские государственные структуры причастны к убийству гражданина Грузии в Берлине.