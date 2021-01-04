Аналитики Eurasia Group перечислили главные риски 2021 года

https://static.news.ru/photo/02a9b30a-4f05-11eb-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

«Разделённая Америка» станет одной из основных проблем, с которыми в 2021 году столкнётся мир, так как половина населения США будут считать президента нелигитимным, считают аналитики консалтинговой компании Eurasia Group.

Пандемия коронавируса заняла в рейтинге рисков только вторую строчку. Эксперты отметили, что продолжающая распространяться инфекция представляет собой угрозу не только для жизней людей, но и для политической стабильности и мировой экономики. Подчёркивается, что распределение вакцин от коронавируса провоцирует разделение между бедными и богатыми слоями населения, а это, в свою очередь, может вызвать беспорядки в некоторых странах.

На третье место аналитики поставили изменение климата. Борьба с этим явлением превратилась из сотрудничества в конкуренцию, считают составители рейтинга.

В числе прочих рисков оказались напряжённость в отношениях США и КНР, киберпреступность, ослабление экономик стран Ближнего Востока из-за падения цен на нефть, кризисы в Латинской Америке и грядущую отставку канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как писал NEWS.ru, замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев считает, что у российской экономики достаточный запас прочности, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. Все национальные проекты по развитию страны будут продолжены. По словам сенатора, власти не намерены отказываться от планов дальнейшего развития и качественных изменений во всех ключевых сферах жизни.