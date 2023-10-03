Аналитик заявил об удивлении США позицией стран Юга по конфликту на Украине CGTN: реакция стран Юга на конфликт на Украине застигла США врасплох

Фото: Xinhua/Global Look Press

Государства Глобального Юга отреагировали на украинский конфликт не так, как того ожидали в США, заявил аналитик Имран Халид в своей статье для китайского издания CGTN. По мнению эксперта, южные страны воздержались от принятия чьей либо стороны, что вызвало удивление у американских политиков, привыкших к диктату. Халид подчеркивает, что в Вашингтоне недооценили развивающиеся страны.

Глобальный Юг обладает значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией и явно не подготовился к тому, что произошло, — утверждает аналитик.

В своей статье специалист также отмечает, что южные государства постепенно укрепляются в экономическом плане, что наделяет их более значительными рычагами влияния. Это позволяет им выдвигать собственные инициативы по тем или иным вопросам, в том числе и по вопросу конфликта на Украине. Подытоживая, Халид заявил, что Глобальный Юг разочаровался в либеральном международном порядке, принятом на Западе.

Как сообщалось ранее, в США не смогли найти денег для долгосрочного финансирования Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сейчас Вашингтону хватает средств лишь на удовлетворение потребностей Киева на поле боя.