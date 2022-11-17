Аналитик заявил о существовании военного альянса России и Китая Военный аналитик Сивков: военный альянс России и Китая де-факто уже существует

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Военный альянс России и Китая де-факто уже существует, так как страны проводят регулярные совместные учения, заявил в беседе с «Народными Новостями» военный аналитик Константин Сивков. По его словам, политическое оформление этого военного союза окажет решающее воздействие на становление новой мировой системы влияния. Эксперт убежден, что союз России и Китая способен противостоять НАТО.

Он (военный альянс Китая и России. — NEWS.ru) де-факто уже существует. Мы проводим регулярные учения всевозможные. Пока он еще не имеет политического оформления, — заявил Сивков.

Аналитик уточнил, что НАТО показал свою хищническую политику и то, что Альянс поддерживает идею главенства США в современном мире. Происходящее в мире на данный момент способно привести мир к многополярному порядку и важным этапом в этом процессе, по мнению Сивкова, будет создание военного альянса России и Китая.

Востоковед Борис Долгов ранее заявил, что переговорные процессы между Россией и Ираном укрепляют сотрудничество между странами и создают предпосылки к созданию альянса между ними и Китаем. Он рассказал, что между Пекином и Тегераном уже есть соглашение, которое позволяет военным кораблям КНР заходить в иранские порты, поэтому существуют основания и для дальнейшего развития их отношений