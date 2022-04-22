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Аналитик заявил, что газовая политика Европы бьёт по бедным странам Азии

Аналитик Марзек-Мансер: газовая политика Европы бьёт по бедным странам Азии
14:33, 22 апреля 2022
Аналитик заявил, что газовая политика Европы бьёт по бедным странам Азии Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Газовая политика Европы бьёт по бедным странам Азии, но этому уделяют мало внимания, сообщил аналитик ICIS Том Марзек-Мансер в соцсетях, передаёт EADaily. При этом хорошо зарабатывают на взлетевших ценах европейские трейдеры, отметил он.

Высокие цены на СПГ, подогреваемые стремлением Европы отказаться от российского газа, — проблема не только европейской экономики. Они отражаются на всём мире и приводят к веерным отключениям и, соответственно, к общественным протестам в Южной Азии. Я чувствую, что эти две проблемы никто достаточно не увязывает друг с другом, — высказался Марзек-Мансер.

Так, например, дефолт по внешним обязательствам объявило правительство Шри-Ланки. Страна столкнулась с экономическим и политическим кризисом. С марта 2022 года в Шри-Ланке начались протесты. Акции политических партий и беспартийных групп были направлены на то, чтобы действующее правительство решило финансовый кризис и ушло в отставку в связи с более широким экономическим кризисом.

В свою очередь Евросоюз может течение нескольких недель ввести эмбарго на импорт нефти из России. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что пока присутствует сопротивление со стороны некоторых стран — членов ЕС, но нужно добиваться согласия всех союзников на запрет российских углеводородов.

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