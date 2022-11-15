Аналитик высказался о невозможности прекращения тесных связей РФ и Европы Аналитик Мартынов высказался о невозможности прекращения тесных связей России и Европы

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Франция и Германия продолжат поддерживать отношения с Россией, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Аналитик отметил, что связи России с этими европейскими странами гораздо шире и важнее, чем события, происходящие на Украине. Также эксперт выразил уверенность, что и Олаф Шольц и Эммануэль Макрон прекрасно осознают и понимают сложившуюся на данный момент ситуацию.

Макрон и Шольц продолжат поддерживать отношения с российской властью. Двухсторонние связи между Россией и Францией, Россией и Германией шире и важнее, нежели происходящее на Украине. Нет сомнений, что Макрон и Шольц это прекрасно понимают, — считает Мартынов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 на Бали. По его данным, об этом свидетельствует то, что в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» спецоперацию на Украине.

Также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал принятую ГА ООН резолюцию о «репарациях» Украине со стороны РФ. По его мнению, Запад «пытается наскрести» юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов.