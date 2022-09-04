Названы страны, которые могут отказаться от евро Аналитик Васильев: Италия, Грециия, Испания и Португалия могут отказаться от евровалюты

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Социально-политические разногласия растут между странами Евросоюза с ухудшением экономической ситуации. При таком развитии событий ряд государств могут начать отказываться от использования евро и возвращаться к национальным валютам. Такое мнение высказал в беседе с агентством ПРАЙМ главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он полагает, что среди стран-«отказников» могут оказаться, в частности, Италия, Греция, Испания, Португалия.

На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте, — отметил аналитик.

Он пояснил, что растущий энергетический кризис ведет к росту издержек предприятий в странах ЕС, в связи с чем они снижают производство или закрываются. Это ведет к падению стоимости евро в отношении доллара, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров. Экономические трудности и долги многих стран способствуют нарастанию противоречий и евроскептицизма, отметил Васильев.

Между тем, французский журналист Франсуа Ленгле в ходе своей авторской программе на телеканале RTL заявил, что Россия ежесекундно зарабатывает примерно 3700 евро на продаже газа и нефти. Ведущий отметил, что санкции не только не оказали никакого влияния на российские углеводороды, но даже поспособствовали росту их стоимости. По его словам, уровень заработка России от экспорта топлива увеличился на 40 процентов.