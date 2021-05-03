Аналитик: Украине грозит потеря аграрного потенциала

https://static.news.ru/photo/e1d4eb8a-ac75-11eb-90a7-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв заявил, что из-за открытия рынка земли Украина вскоре может лишиться аграрного потенциала, как когда-то уже потеряла промышленный. Об этом он рассказал в эфире телеканала КРТ.

Верховная рада в конце апреля во втором чтении приняла законопроект, который расширяет возможности для иностранцев на покупку земель на Украине.

Золотарёв отметил , что на Украине многие люди «со светлыми лицами» сейчас рассказывают о том, как село заживёт после появления там эффективных собственников. Лет 25 назад то же самое говорилось о промышленности, напомнил аналитик.

И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный... То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию, — подчеркнул Золотарёв.

Он считает, что никто не думает о социальной цене, а есть риск того, что из-за реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми».

Перспектива — страна периферийного капитализма. Причем не факт, что будет обеспечена её целостность, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что проект «Северный поток — 2» никак не повлияет на Европу, однако для Украины его завершение может нести негативные экономические последствия. Об этом сообщили эксперты по энергетическому рынку Пьер Ноэль и Чи Конг Чонг американскому изданию Foreign Policy. По их словам, украинские власти столкнутся с серьёзными проблемами, в частности Киеву придётся приспособиться к «неизбежному ослаблению его роли в плане транзита газа».