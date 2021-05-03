Аналитик: Украине грозит потеря аграрного потенциала

Глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв заявил, что из-за открытия рынка земли Украина вскоре может лишиться аграрного потенциала, как когда-то уже потеряла промышленный. Об этом он рассказал в эфире телеканала КРТ.
Верховная рада в конце апреля во втором чтении приняла законопроект, который расширяет возможности для иностранцев на покупку земель на Украине.
Золотарёв
И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный... То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию, — подчеркнул Золотарёв.
Он считает, что никто не думает о социальной цене, а есть риск того, что из-за реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми».
Перспектива — страна периферийного капитализма. Причем не факт, что будет обеспечена её целостность, — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что проект «Северный поток — 2» никак не повлияет на Европу, однако для Украины его завершение может нести негативные экономические последствия. Об этом сообщили эксперты по энергетическому рынку Пьер Ноэль и Чи Конг Чонг американскому изданию Foreign Policy. По их словам, украинские власти столкнутся с серьёзными проблемами, в частности Киеву придётся приспособиться к «неизбежному ослаблению его роли в плане транзита газа».