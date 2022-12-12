Аналитик: США могут использовать поставляемый из России уран против нее Аналитик Герасимов: США могут использовать поставляемый из России уран против нее

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Предприятие «Далур» по добыче урана в Курганской области

Россия продает США ядерное топливо и редкоземельные металлы (РЗМ), но между странами нет никаких договоренностей насчет их дальнейшего использования, рассказал Pravda.Ru военный аналитик Игорь Герасимов. Он считает, что Вашингтон мог бы использовать против России обогащенный уран, а РЗМ — для постройки подводных лодок. При этом эксперт отметил, что даже если США дадут официальные гарантии о неиспользовании этих поставок для создания стратегического вооружения, в письменном виде их не дадут.

Насколько мне известно, никаких гарантий нет. И самое важное другое. Даже если гарантии будут даны официально, письменно их никто никогда не даст. Должен быть механизм такой, который бы не допускал возможность применения РЗМ, которые могут использовать для подводных лодок, для каких-то стратегических вооружений против нас, — пояснил Герасимов.

Аналитик отметил, что России следует делать выводы из «исторических уроков». Он уточнил, что НАТО ранее обещала не расширяться на Восток, но в итоге нарушила данное слово. Эксперт считает, что в случае с поставками ядерного топлива такой ошибки совершать нельзя.

В американских СМИ ранее сообщили, что страны Евросоюза разошлись во мнении относительно поставок в содружество российского ядерного топлива и сотрудничества с компанией «Росатом». Так, ряд стран предлагают немедленный запрет на импорт российского топлива, другие же опасаются, что подобное решение нанесет им серьезный экономический ущерб.