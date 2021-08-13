Аналитик спрогнозировал третью мировую войну из-за сговора России и Китая

Третья мировая война может начаться из-за сговора России Китая, которые захотят отобрать у Японии ряд территорий. Об этом заявил завкафедрой военно-морской стратегии им. Дж. К. Уайли Военно-морской академии США Джеймс Холмс, сообщает The National Interest.

Аналитик не объяснил , зачем России нападать на Японию, но пояснил свою позицию относительно Китая. По его мнению, в Пекине не захотят отказываться от спорных островов Сенкаку. Кроме того, агрессия в отношении Японии станет предупреждением в адрес США.

Холмс считает, что в Вашингтоне должны задуматься о том, не будут ли Штаты играть в возможном конфликте роль британских и французских политиков образца 30-х годов. Тогда лидеры этих стран пытались умиротворить главу нацистской Германии Адольфа Гитлера, который развязал Вторую мировую войну.

Специалист считает, что дух 30-х годов «витает» в Восточной Азии, поэтому нельзя исключать такого сценария. Холмс добавил, что в Японии находятся американские войска, которые смогут заступиться за своего союзника в случае агрессии. По его мнению, Россия и Китай могут использовать неядерную стратегию для нанесения удара по Японии, но США смогут среагировать на это.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Европа развязывает против Белоруссии, России и Китая гибридную войну, которая может привести к третьей мировой. Он увязал причину таких действий с несамостоятельной политикой стран европейского региона, которые, по мнению Лукашенко, находятся в колониальной зависимости от США.