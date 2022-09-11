Аналитик рассказал о сильной зависимости ВПК США от компонентов из КНР Военный аналитик Вэй Дунсюй: ВПК США столкнется с трудностями в случае отказа от китайских компонентов

Фото: US Air Force/flickr.com

Военно-промышленный комплекс США напрямую зависит от поставок компонентов из Китая. В случае их прекращения или ограничения американцам будет трудно найти альтернативу, заявил в беседе с Global Times военный аналитик Вэй Дунсюй. Ранее Пентагон временно прекратил поставлять F-35 в армию, так как одна из деталей двигателя изготовлена из китайского сплава. Это нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны.

Этот инцидент отражает китаефобию США, которые в настоящее время сталкиваются с проблемами замены высококачественных и экономически эффективных китайских редкоземельных продуктов для некоторых из своих наиболее важных вооружений и оборудования для Вооруженных сил США и их союзников. Даже если США смогут найти краткосрочную замену, они, скорее всего, пострадают от увеличения расходов, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что КНР имеет развитую отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов. США будет очень сложно заменить все китайские компоненты.

Ранее журналисты Politico писали, что США решили предоставить гранты европейским союзникам для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний. Это объясняется тем, что у восточноевропейских членов НАТО истощились запасы оружия, что стало головной болью для Вашингтона.