Аналитик рассказал, кто на самом деле контролирует «Талибан» Аналитик Усмонов: талибы находятся под контролем США

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Боевики движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) не контролируют даже собственные группировки, в действительности ими могут управлять США, заявил директор фонда «Диалог цивилизаций» Фаридун Усмонов. По его словам, спешное выведение войск НАТО было нацелено на передачу власти в Афганистане террористам, пишет EADaily.

Недавно спецслужбы США прямо на территории Афганистана провели операцию по ликвидации лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Это говорит о том, что талибы находятся под контролем США. Собственно, спешное выведение войск НАТО было как раз нацелено на контролируемую передачу власти в Афганистане движению «Талибан», — отметил эксперт.

Политолог из Киргизии Марс Сариев подчеркнул, что НАТО оставило талибам много оружия и техники. Он считает, что западные стратеги рассчитывают на то, что они пойдут воевать в соседние страны. Специалист предсказывает, что до октября этого года террористические группировки из Афганистана могут совершить вооруженное вторжение в Центральную Азию, а именно в Таджикистан.

МИД Узбекистана ранее сообщил о гибели двух человек в результате перестрелки на границе с Афганистаном. Республика оказывает всю необходимую помощь раненым и завершает подготовку задержанных к возвращению на родину.