Аналитик рассказал, как западный бизнес зарабатывает на ракетных обстрелах Аналитик Самиев: западный бизнес зараатывает на акциях компаний, поставляющих оружие Киеву

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Западный бизнес зарабатывает на изменениях курсов акций компаний, которые поставляют вооружение на Украину, рассказал «Царьграду» аналитик Павел Самиев. При этом инцидент с падением ракет в Польше, по мнению аналитика, вряд ли относится к разряду событий, которые были специально созданы, чтобы заработать.

То, что вчера произошло, всё-таки это вряд ли можно было так вот устроить, чтобы только повлиять на рынки, — подчеркнул Самиев.

Аналитик уточнил, что в моменты эскалации конфликта провоцируется скачок стоимости ценных бумаг той или иной компании. Эксперт отметил, что смягчение риторики, в свою очередь, влияет на стоимость акций тех компаний, для которых украинский конфликт является только негативным фактором.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал высказывания властей США о причастности России к падению ракеты в Польше. Ранее в Вашингтоне допустили, что в Польше могла упасть украинская ракета, но ответственность за произошедшее лежит на России, поскольку именно она объявила военную операцию. По мнению Пескова, подобные события можно отматывать вплоть до момента, когда НАТО и США не захотели прислушаться к озабоченностям РФ.