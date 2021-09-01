Аналитик призвал не доверять талибам на слово

Нет никаких гарантий, что движение «Талибан» (запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, не начнёт активно применять доставшийся ей американский арсенал против стран СНГ. Об этом заявил писатель и военный эксперт Виктор Баранец «Политике Сегодня».

Неизвестно как они [талибы — NEWS.ru.] себя поведут, когда окрепнут и сформируют армию на горе того оружия, которое им досталось на халяву, — цитирует его издание.

Баранец напомнил, что талибы приезжали в Москву и «клялись, божились», что они на север не пойдут и в республики бывшего СССР вторгаться не будут, однако «обещать — не значит жениться» и не стоит верить им на слово.

Более того, Баранец допускает, что амбиции радикалов могут «вырасти из афганских штанишек» и распространиться на территории стран СНГ. В этом случае под угрозой могут оказаться Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия и Казахстан.

Ранее стало известно, что Россия может оказать военную помощь своим союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности Тaджикистану и Узбeкистану, для борьбы с террористами. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юpий Швыткин.