Аналитик оценил вероятность военного конфликта между Киевом и Донбассом

Военный эксперт Михаил Ходарёнок считает, что вероятность вооружённого конфликта на юго-востоке Украины очень низкая, поскольку Киеву сейчас не до решения проблемы непризнанных республик ДНР и ЛНР силовым путём. Об этом эксперт рассказал в разговоре с NEWS.ru.

Вероятность вооружённого конфликта на Украине я рассматриваю как очень низкую. Обострения [конфликта между Украиной и непризнанными республиками] не будет, потому что в Киеве сейчас не до этих республик и идти на них войной никто не намерен. Там всё больше и больше складывается мнение, что этим регионам юго-востока Украины нужно придать статус отложенных территорий и забыть про них, — сказал военный эксперт в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, о перемещении военной техники у границ республик больше всего говорит руководство этих непризнанных образований, которое заинтересовано в увеличении помощи от России, как финансовой, так и чисто военной.

По большому счёту какие-то особенные приготовления со стороны ВСУ к вторжению незаметны. Да, перестрелки то с одной стороны, то с другой, как бы это цинично ни звучало. У Киева нет заинтересованности в каком-либо вторжении на территорию самопровозглашённых республик. Им сейчас не до этого. У них (украинских властей. — NEWS.ru) стоит в отдалённой перспективе вопрос территориальной целостности страны, но по крайней мере не сейчас и не путём вооружённого конфликта, — отметил Ходарёнок.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что наёмники из американской частной военной компании присутствуют в Донбассе. Он добавил, что западные инструкторы начали подготовку украинских силовиков ещё в 2014 году, с тех пор эта информация не раз подтверждалась.