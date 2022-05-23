Аналитик оценил, удастся ли заставить Норвегию делиться доходом с Украиной Аналитик в сфере энергетики Правосудов усомнился, что Норвегию можно заставить делиться доходом с Украиной

Нефтяная платформа / Фото Shutterstock

Заставить Норвегию делиться сверхдоходами от продаж нефти и газа с Украиной не удастся, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Так в разговоре с Lenta.ru он прокомментировал предложение в адрес Норвегии со стороны Польши.

Заставить их поделиться прибылью не получится никак, только добровольно, по-другому это невозможно. Если только на них накладывать дополнительно санкции, но не знаю, кто на этот шаг осмелится. Просто это приведёт к еще большему росту цен и полному безумию, — сказал Правосудов.

Он добавил, что странно, когда «кто-то разгоняет цены», некоторые страны на этом зарабатывают, а их затем обвиняют. Норвегия ни в чём не виновата, она поставляет столько энергоресурсов, сколько может, отметил Правосудов.

22 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал несправедливым и ненормальным платить Норвегии за газ в четыре или пять раз больше, чем Варшава платила год назад. Они должны разделить эту сверхприбыль, особенно с Украиной, добавил польский премьер.

Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон в ответ на эти слова подтвердил рост доходов страны от экспорта нефти. При этом он указал на проблемы экономики Норвегии из-за падения фондового рынка. Политик добавил, что есть проблемы и у граждан Норвегии, поскольку на их доходах сказывается подорожание электроэнергии и бензина. Что касается Украины, то Норвегия уже помогла ей и ещё поможет, заявил дипломат.