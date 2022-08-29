Аналитик объяснил, зачем США создают угрозу из присутствия России в Арктике Аналитик Хунцзянь: США хотят взять Арктику под свой контроль

Фото: Министерство Обороны РФ

В будущем Арктика может стать особенно важным регионом для конкуренции в мире, поэтому США пытаются создать угрозу из присутствия на этой территории России и Китая, чтобы взять ее под собственный контроль, пишет Live 24 со ссылкой на главу департамента европейских исследований института международных исследований КНР Цуй Хунцзянь. По его мнению, Белый дом хочет контролировать все новые судоходные пути, которые могут появиться в Арктике.

Меняющаяся Арктика, несомненно, повлияет на геополитический ландшафт, поскольку в будущем она станет новым районом соперничества между крупными державами, — отметил Хунцзянь.

Он также подчеркнул, что если в НАТО вступят Швеция и Финляндия, то это ограничит действия России в Балтийском море, а морские пути в районе Крайнего Севера станут стратегически важными.

В свою очередь глава Института международных отношений при Народном университете КНР Ван Ивэй также убежден, что Запад во главе с США стремится установить собственные правила в этих областях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что усиление военной активности России в Северной Атлантике и Арктике является вызовом для Альянса. Он подчеркнул, что силы военно-политического блока будут бороться с ростом влияния РФ в регионе.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Арктика является зоной экономической и хозяйственной деятельности России, поэтому правительство негативно воспринимает заявления о наращивании сил НАТО в этом регионе. По его словам, деятельность РФ в регионе не представляет опасности для других стран.