Аналитик объяснил грядущее участие Китая в учениях «Восток — 2022» Аналитик объяснил участие Китая в учениях «Восток — 2022» возможным преобразованием ШОС

Фото: China Military

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил анонсированное ранее участие Китая в учениях «Восток — 2022» возможностью преобразования ШОС из экономического блока в военно-политический. По его словам, которые приводит NEWS.ru, особо актуальным это стало в связи с тревожной ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для России же участие Китая может стать проверкой совместной работы российских и китайских войск и одновременно поводом «поиграть на нервах у американцев».

Участие в учениях «Восток-2022» совместно с вооруженными силами Российской Федерации — это часть политической игры Пекина и достаточно прямой посыл, что ШОС из исключительно экономического блока может преобразоваться в военно-политический, — заявил Матвийчук.

Поводом для комментария стало заявление Министерства обороны КНР, согласно которому Народно-освободительная армия Китая в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022». Там подчеркнули, что учения будут способствовать «дружественному сотрудничеству между вооруженными силами всех стран, а также повышению уровня стратегического взаимодействия между всеми сторонами и укреплению способностей по реагированию на различные угрозы безопасности».

Ранее Министерство обороны России объявило о проведении стратегических учений «Восток-2022», которые пройдут с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа. Отмечается, что кроме войск Восточного военного округа к учениям будут привлечены силы воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации и воинские формирования из зарубежных стран.