Аналитик назвал решение США, грозящее началом войны с Россией Аналитик Эпископос: отправка инструкторов НАТО на Украину приведет к войне с РФ

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Отправка военных инструкторов НАТО на Украину без договоренностей с Россией приведет к вооруженному конфликту между РФ и Альянсом, считает аналитик Марк Эпископос. В своей статье для Responsible Statecraft она пишет, что идея отправить контингент стран Запада на Украину свидетельствует о том, что ВСУ терпят крах и не могут выстоять без постороннего вмешательства.

Отправка контингента из НАТО на Украину без какой-либо масштабной и явной договоренности с Россией, вероятнее всего, втянет страны НАТО, включая США, в ожесточенную войну с российскими войсками, — пишет аналитик.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны Запада отправляют на Украину своих инструкторов, но они не берут ответственность за их гибель. Она утверждает, что НАТО не станет начинать войну с Россией из-за потерь среди военных. По словам политика, «так это не работает».

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд до этого объяснила бессмысленность тренировочных баз НАТО на Украине. По ее словам, они станут целью для армии России. Военный блок должен готовить украинских военных на другой территории, уверена она. Например, в Польше и Германии.