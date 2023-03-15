Аналитик назвал причину экономического хаоса на Западе Аналитик Колташов: экономический хаос на Западе вызван повышением ключевой ставки в США

Фото: Xinhua/Global Look Press

Экономический хаос на Западе вызван повышением ключевой ставки в Соединенных Штатах, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» аналитик Василий Колташов. По его словам, это решение Федеральной резервной системы (ФРС) США в любом случае должно было негативно повлиять на мировую экономику. Эксперт объяснил, что из-за этого во всех странах может начаться падение фондовых рынков.

Что касается экономического хаоса и финансовых проблем на Западе и во всем мире, это было неизбежным следствием повышения ключевой ставки в США <...> Теперь человечество ждут банковские проблемы и падение фондовых рынков всего мира. Болезнь будет распространяться от экономики до экономики. Прежде всего, на Западе, — уверен Колташов.

Аналитик пояснил, в американскую экономику вливались деньги всего мира благодаря почти нулевой ставке ФРС, которая делала вклады в американские банки более выгодными. Повышение ставки заставило людей прекратить использовать депозиты, что привело к росту инфляции. Он подчеркнул, что эти действия приведут к краху малоустойчивых компаний. Исключением станут только те фирмы, которые получат привилегированную помощь от американского правительства, отметил эксперт. При этом Великобритания и ЕС повторили действия США и также подняли ключевую ставку, добавил он.

Экономист Юрий Юденков ранее заявил, что США «зальют деньгами» проблемы обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank. По его словам, президент Джо Байден будет гасить любые внутренние конфликты с помощью доллара, поскольку в Штатах сейчас наблюдается резкий рост экономики. Практика вливания денег в банковскую систему началась в США в 2007–2008 годах, когда американские власти выкупали банки и давали крупным структурам кредиты, чтобы те финансировали мелкие финансовые организации, уточнил эксперт.