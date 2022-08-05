Аналитик назвал преимущество визита Пелоси на Тайвань для России Аналитик Асафов: Китай укрепит торговые отношения с Россией после визита Пелоси на Тайвнь

Фото: Chien Chih-Hung/Taiwan President/Global Look Press

Цай Инвэнь и Нэнси Пелоси (слева направо)

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань усилит рост напряженности между Вашингтоном и Пекином, что приведет к укреплению сотрудничества между Москвой и КНР во многих отраслях, рассказал Lenta.ru политический аналитик Александр Асафов. Он уточнил, что наращивание взаимодействий между двумя странами коснется в первую очередь военно-промышленной отрасли.

У наших стран существует достаточно много векторов для развития и укрепления сотрудничества. Например, это поставки вычислительного оборудования, которые сейчас не осуществляются. Так или иначе, но китайские компании опасались косвенных санкций, — предположил Асафов.

По его мнению, эскалация напряженных отношений между США и Китаем доказала, что санкции будут вводиться в любом случае. Это означает, что можно наращивать торгово-экономические связи без оглядки на мнение западных партнеров, считает аналитик.

Мы можем сотрудничать и в сфере технологий, и в сфере ВПК, увеличивать доли импорта и экспорта. Причем, полагаю, что конкретику мы увидим довольно скоро, на XX съезде коммунистической партии в октябре: именно там определяется направление развития страны на ближайшие пять лет, — резюмировал Асафов.

Ранее министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединенных Штатов после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.