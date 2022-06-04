Аналитик назвал главный инструмент влияния КНР на США Аналитик Коган: американские гособлигации являются главным инструментом влияния КНР на США

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган напомнил, что КНР является одним из крупнейших в мире держателей госдолга США. Если в Пекине решат активно избавляться от американских гособлигаций, это весьма негативно скажется на экономике США, заявил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты остаются самой стабильной и большой экономикой мира, хотя имеют дефицит бюджета и крупный госдолг. При этом позиция Вашингтона в последнее время становится чуть более шаткой — сказываются последствия пандемии, выделение «вертолётных» денег и ускорение инфляции.

Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была, — пояснил Коган.

По его словам, в такой ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций приведёт к цепной реакции в виде дальнейших распродаж и обрушения доллара. Аналитик допустил, что Пекин может пойти на такой шаг в случае конфликта вокруг Тайваня.

Ранее стало известно, что Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов назвал последствия продажи Китаем долга США на сумму более $1 трлн. На такой шаг в Пекине могут решиться, если трения с Вашингтоном дойдут до крайних мер, но серьёзных последствий это не принесёт, отметил он.